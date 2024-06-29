女優の牧瀬里穂（５２）が、２９日放送のテレビ朝日系情報番組「朝だ！生です旅サラダ」に生出演。ナレーションで何度も言いよどむ場面があり、視聴者を驚かせた。牧瀬はゲストとしてスタジオに姿を見せ、鎌倉を旅した様子のＶＴＲを自らナレーションで紹介した。だが冒頭から、旅のスタートである「鶴岡八幡宮」の紹介でいきなりカミカミ。共演者がどよめく中、自身も笑いが止まらなくなってしまった。続く鎌倉彫の話題でも