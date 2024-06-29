みなさん、こんにちは！ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。ここ最近、SNSで話題に上がっている、「年齢に見合わない服を着ている大人」問題。ロックTシャツや好きなミュージシャンTシャツをはじめとして、“イタ見え”すると指摘する意見と歌手・荻野目洋子さんの「おばあちゃんになっても着ていたい」というコメントなど反論する意見。ファッションライターとして各メディアで同テーマの記事を執