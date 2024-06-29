今月末で退社するテレビ東京の松丸友紀アナウンサー（43）が29日、「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（土曜午前11時3分）に出演。同番組進行役で後輩の同局池谷実悠アナから”無視”されたエピソードを明かし、盛り上げた。この日、「サヨナラ松丸アナSP」と題し、MCのタレント伊集院光、元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏とともにさまざまなエピソードトークなどを展開した。その中で、同番組で面白発言を連