歌手和田アキ子（74）は29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。タレント有吉弘行（50）が自身のX（旧ツイッター）に、一部週刊誌に家族とのプライベート写真を掲載され苦言を呈したことについて、コメントした。当該ショットには、有吉と妻の元アナウンサー夏目三久さんと子どもが写っており、有吉は今月25日にXに「盗撮をして一般人の写真を載