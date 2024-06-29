イギリスを訪問中の天皇皇后両陛下は、ともに留学した思い出の場所、オックスフォードを訪問されました。陛下が1991年に授与された「名誉法学博士号」が皇后さまにも授与され、両陛下は“アカデミック・ガウン”を着て行進されました。【写真を見る】皇后さまに「名誉法学博士号」授与ともに留学した思い出の場所  英国・オックスフォードを訪問【news23】両陛下 アカデミック・ガウン姿で行進日本時間の28日午後