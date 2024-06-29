《松川るいってテレビ出していいんだっけ？#朝生》《どの面下げてテレビに出てるの？フランス旅行？での成果を発表しなよその後の政策にどの程度反映できたの》《松川るいはエッフェル塔の写真撮る旅行に連れて行く為に子供が欲しかったんですか？》《エッフェル塔に裏金に松川るいはどの面下げてテレビに出てくるんだよ》《松川るい、フランスに勉強しに行ったのでは？、ただ写真撮ってきただけか？?#朝生》《裏金も説明出