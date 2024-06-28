TBS系「それSnow Manにやらせて下さい2時間半SP」（金曜午後6時半）が28日、放送された。「未成年の主張それスノSP」と題し、97年から05年まで放送されたV6の代表番組「学校へ行こう！」内の名物コーナーが16年ぶりに復活した。都内の中高一貫校で「伝説の企画」は復活した。校舎の屋上で、未成年が主張するというイベント。元号も変わって令和での放送となり、ある変化があった。校舎の屋上に立った女子中学生の腹回りには、落