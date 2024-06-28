お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明（４４）が、２７日放送の「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に、キングコング、ダイアン、平成ノブシコブシら同期芸人とともに出演した。昨年行われた漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２３」で、敗者復活戦の審査員を務めた石田は「決勝はさすがにお断りするんですけど。（オファーが）来ても無理ですけど」ときっぱり。ただ、新ネタを年間５０本作っていることを明かす