バイオリニストの高嶋ちさ子（55）が、28日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演し、喉の不調を告白した。高嶋は番組収録中、声がかすれて出なくなる事態に。MCの「サバンナ」高橋茂雄から「どうしました？」と問われると、「1週間、声が出なくて」と打ち明け、客席からは心配の声が上がった。先日は自身のラジオ番組に元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂がゲストで来てくれたが、「（自分は）一言