テレビ東京の池谷実悠アナウンサー（27）が、同局を退社することが28日、分かった。関係者によると9月末で退社する予定という。同局の広報は「社員個人のことについてはお答えしておりません」とコメントした。池谷アナは、東京女子大卒業後、19年に入社。東京女子大1年時には、欅坂46（現櫻坂46）のオーディションに落ちていたことを明かしたことも。同期は田中瞳アナ、現在フリーの森香澄。現在は、「伊集院光＆佐久間宣行の勝手