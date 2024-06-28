小林製薬は２８日、「紅麹（べにこうじ）」配合サプリメントの摂取との関連が疑われる死亡者が新たに７６人確認されたことを受け、「重大な被害を生じさせ、多大なご心配をかけたことを改めて重く受け止める」とのコメントを発表した。５人としていた関連死亡者の急増については、疾患の対象範囲を広げたためと説明している。同社は関連死亡者の把握に際し、腎疾患のみを対象としてきた。ただ、発覚当初に検出された青カビ由来