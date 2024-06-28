お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、6月25日深夜、『あののオールナイトニッポン0』にゲスト出演。あのの魅力を熱弁し、2人で涙を流すという展開に、戸惑いの声が続出している。互いを「親友」と表現するほど仲がよく、過去には“交際説”まで飛び出したこともある粗品とあの。番組に出演した粗品は、あのを「過小評価されてる」と発言し、歌唱力や演技力、バラエティー番組での活躍ぶりを絶賛し始めた。「皆さんが見ているあ