俳優の寺島進が28日、自身のエックスを更新。“恩師”と慕うお笑い芸人、映画監督の北野武の“超高級車”の姿を公開した。【写真】さすが“世界のキタノ”「超超超高級車」！寺島は「と或る夜、やや賑やかな祖師ヶ谷商店街の狭い道に一台の超超超高級車が徐行して近づいてくる。ハッキリ言ってウキまくり！笑」と、庶民的な東京・祖師谷の商店街に入ってきた白いロールス・ロイスの写真を公開。「乗ってらっしゃったのは、俺