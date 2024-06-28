テレビ東京は、昨年3月28日に放送した「激録・警察密着24時!!」で過剰な演出や不適切な内容があったとして石川一郎社長らの役員報酬の一部返上などを発表。今年5月28日に謝罪番組が放送され、5月30日には石川社長が定例記者会見で謝罪し、今後、警察密着番組を放送しないと発表した。【画像】「本当に自殺する」「ちょちょちょダメ！」…“過剰な演出”が問題になった「警察密着24時」のワンシーンさらに6月18日付でこの番組に