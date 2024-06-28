通信アプリLINE（ライン）の個人情報流出を巡り、運営元のLINEヤフーは28日、問題となった韓国IT大手ネイバーとのシステム分離を2026年3月に完了すると発表した。報告書を政府の個人情報保護委員会に提出した。分離の計画が遅いとの指摘を受け、従来の26年12月の予定を前倒しし、再発防止を急ぐ。ネイバーに対し、国内サービスの開発や運用の委託を25年までに原則終了することも盛り込んだ。昨年発覚した情報流出は、LINEヤ