和歌山県立和歌山商業高校（和歌山市）で8年前、硬式野球部員だった男性（25）が男性コーチ（当時）から至近距離で受けたノックの球が頭に当たり後遺症が残ったなどとして、県とこの元コーチに計約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、和歌山地裁（高橋綾子裁判長）であった。県側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。【図解で分かる】「生きる価値なし」と暴言児童側が姫路市を提訴訴状によると、男性は