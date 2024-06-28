２６日午後５時頃、山梨県北杜市高根町箕輪の農業用水路に重油が流れていると、地元の米生産者からＪＡ梨北（韮崎市）に連絡があった。近くのＪＡ施設「りほく」の重油タンクから農業用水路を通って水田に流れ込んでおり、市によると、水田３１筆、約５・５ヘクタールに及んでいるという。タンクの排出口の弁や配管が何者かに外された形跡があり、ＪＡ梨北は、北杜署に被害届を出す準備を進めている。現場は、八ヶ岳広域農道・