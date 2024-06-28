俳優の陣内孝則さん（65）が、肺がんの手術を受けていたことが分かりました。27日、ドラマの発表イベントに登場した陣内孝則さん。ドラマの撮影に入る2024年の春頃、肺がんの手術を受けたことを明かしました。ステージは2Aで、肺がんが見つかった当時はドラマの役を降りることも検討していたといいます。しかし、医師から手術後1週間の自宅療養をすれば翌日から仕事ができると言われ、撮影に参加。陣内さんは、「まだまだやれます