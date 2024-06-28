菓子メーカーの森永製菓は、焼き菓子の「マンナボーロ」およそ19万個を自主回収すると発表しました。森永製菓が自主回収するのは、全国で販売している子ども向けの焼き菓子「マンナボーロ」で、およそ19万個にのぼります。商品を購入した客から「袋の中に異物が入っている」との指摘があり、調べたところ、およそ1センチ程度の小動物のフンと推察されるものが入っていたということです。森永製菓は、現時点で健康被害などの報告は