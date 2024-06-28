テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２５日、放送。女性芸人２人がののしりあう修羅場が発生した。この日は「再婚するならこの女」で、女性タレントが互いを格付けし合う企画を放送した。紅しょうが・稲田美紀は自身を１０人中２位にするなど自信満々だった。そこにかみついたのがエルフ荒川。「もちろん最下位です」「なんかちょっと、包容力あるみたいに言うてましたけど、言葉を選ばずに言うと、本当に『ヒステリックおばは