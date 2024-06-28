実業家・堀江貴文氏（51）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。東京都知事選（7月7日投開票）に立候補した、無所属新人の広島県安芸高田市の前市長・石丸伸二氏（41）について言及した。堀江氏は1日に自身のYouTubeチャンネルで、石丸氏との対談の模様をアップ。東京都の改善案について徹底的に議論していた。そして、22日には「すごいな。俺との対談動画ももうすぐ200万再生」と大きな反響に驚いた様子。28日午後3時時