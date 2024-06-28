トヨタ自動車本社に掲げられている旗トヨタ自動車が「週休3日」を選べる制度の導入を検討していることが28日、分かった。オフィスや在宅で働く事務や技術系の一部社員が対象となる。働き方の柔軟性を損ねてきた1日2時間の「最低労働時間」を年内にも撤廃。結果的に休日を多く取得できるようになる。実働時間や給与水準は変わらない。検討中の制度では、1日の稼働時間を別の勤務日に振り向けて「ゼロ時間勤務日」を設けることが