東京都内などのコンビニエンスストアトイレで女性を盗撮し、アプリに動画を投稿したとして、35歳の男が逮捕されました。東京・足立区の赤尾翔太郎容疑者（35）は今年3月ごろ、足立区などのコンビニエンスストアトイレに小型カメラを設置し、女性を盗撮した動画を動画共有アプリなどに投稿した疑いがもたれています。警視庁によりますと、赤尾容疑者は東京や埼玉の10店舗のコンビニでトイレコンセントなどにカメラを取り付け