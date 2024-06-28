阪神は２８日、観戦グッズから日常アイテムまで幅広いラインナップをそろえた「阪神園芸」グッズを発売すると発表した。緑色と白色をモチーフとした商品で、野球観戦時に使えるフェイスタオルやトートバッグのほか、日常的に使用できるマグカップ、クリアファイルなどが取りそろえられている。２８日１４時から、阪神甲子園球場レフト１６号門横スタジアムショップ、および阪神甲子園球場オンラインショップ「甲子園ｅモール