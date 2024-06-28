山梨県富士吉田市の遊園地「富士急ハイランド」のジェットコースター「ド・ドドンパ」（３月営業終了）で、乗客が首の骨を折るなど負傷が相次いだ問題で、乗客の頭の揺れが機体の揺れと「共振」したのが負傷の原因とみられることが、国土交通省の昇降機等事故調査部会の調べでわかった。同部会は２８日に調査報告書を公表。共振による乗客への影響について「研究の進展が望まれる」とした。報告書によると、ド・ドドンパでは２