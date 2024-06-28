晴海フラッグ周辺に大量のキーボックスも「違法民泊」が摘発されない事情女性自身

晴海フラッグ周辺に大量のキーボックスも「違法民泊」が摘発されない事情

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 晴海フラッグ周辺にあるキーボックスについて「女性自身」が伝えた
  • 不動産ジャーナリストは、「違法民泊」に使われている可能性を指摘
  • 民泊は法整備が追いついておらず、摘発される例はほとんどないと話す
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