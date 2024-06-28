たびたび韓国人観光客による迷惑行為を訴えてきた神社「和多都美（わたづみ）神社」（長崎県対馬市）が2024年6月27日、一時沈静化していた迷惑行為が再開したとXで明かした。神社の広報担当は、13日に問題の沈静化を伝えていたが、2週間足らずで問題再燃となっているようだ。「6月7日以来、韓国人問題報道後はおさまっていましたが、またはじまりました」神社をめぐっては、20年1月に「外国人」の立ち入りを禁止する旨を表明し、取