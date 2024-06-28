ママ友を自分の車に乗せる機会ってありますよね。そのとき、思わぬ指摘をされてしまったという人もいるようです。今回は私の友人A子から聞いた、ママ友を車に乗せたらニオイチェックをされてしまった話を紹介します。そのうえ失礼な発言まで飛び出し……！？ 子どもの習い事がきっかけで仲良くなったママ友 A子の6歳の息子は、サッカーを習っています。ママ友B子とは、その習い事がきっかけで仲良くなりました。サッカ&#