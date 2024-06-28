カブスの今永昇太投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、先発して６回５安打３失点だった敵地でのジャイアンツ戦後、メジャーのオールスター戦への思いにも言及した。開幕から５連勝を飾り３、４月の月間最優秀新人に輝くなど鮮烈な活躍を見せていたが、前回のメッツ戦では屈辱の４回途中３被弾１０失点ＫＯ。この日のジャイアンツ戦は５回まで１安打無失点と快投を披露していたが、３点リードの６回に自身の暴投や４安打を