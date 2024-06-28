【AFP＝時事】米中部オクラホマ州は27日、7歳の少女に対する強姦（ごうかん）殺人で有罪となったリチャード・ロジェム（Richard Rojem）死刑囚（66）に薬物注射で死刑を執行した。当局が明らかにした。矯正当局によると、同州での死刑執行は今年2人目。ロジェム死刑囚は1984年7月に元妻の娘レイラ・カミングス（Layla Cummings）ちゃん（7）を殺害した罪で有罪となり、死刑を言い渡されたレイラちゃんは7月6〜7日の夜、母親が