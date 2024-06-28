JR東日本が強気の価格設定で鉄道ファン向けのイベントを相次いで開催しています。【画像】普段は見られないSLの「吹き込み作業」次回13万円のあのイベントもすでに完売■「3万円撮影会」高くても完売「デゴイチ」の愛称で親しまれる蒸気機関車「D51」。先週、JR東日本の車両工場で撮影会が開かれました。この撮影会の特徴は参加料金です。鉄道ファン 60代「ネットで見て『3万円か、でもいっちゃえ』って感じで申し込みました