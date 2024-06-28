身長を１８３センチに延ばす骨延長術を受けて話題を集めたドイツモデル、テレジア・フィッシャーさん（３２）が最近最後の手術を終えて退院したという便りを知らせた。フィッシャーさんは手術を後悔し、途方もない苦痛を経験したと明らかにした。２７日（現地時間）、英国日刊ザ・サンによると、フィッシャーさんは足を４５インチ（約１４センチ）まで延ばすために受けた手術ではめ込んだピンを除去する８回目であり最後の手術を