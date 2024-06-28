去る6月24日、日本テレビ系の報道番組『news zero』で来月よりメインキャスターの藤井貴彦の曜日パートナーを務める3人が発表され、火曜パートナーは俳優の水野美紀に決まった。折しもきょう6月28日は、水野の50歳の誕生日である。【画像】ヌードを含むハードな演技で注目を集めた、水野美紀の出演作©文藝春秋水野は1987年、中学1年のときに「東鳩（現・東ハト）オールレーズン プリンセスコンテスト」で準グランプリに選