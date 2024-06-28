中国江蘇省蘇州市で日本人学校の送迎バスが刃物を持った男（52）に襲撃された事件で、けがをして重体となっていた中国人女性の胡友平さん（54）が死亡したことが28日、明らかになった。蘇州の公安当局が発表した。胡さんは犯行を止めようとして刺されたという。【現場写真】日本人学校のスクールバスが刃物を持った男に襲われた現場のバス停発表などによると、胡さんは送迎バスに乗務していた24日午後、バスを待っていた日本人