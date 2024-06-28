京畿道利川（キョンギド・イチョン）のあるゴルフ場で、６０代女性の頭に一行が打ったボールが当たって死亡する事故が起きた。２７日、利川警察署はこの日午前９時１５分ごろ、暮加面（モガミョン）のゴルフ場で６０代女性Ａさんの頭に飛んできたゴルフボールが当たって死亡した事件を捜査中だと明らかにした。Ａさんは一緒にゴルフをしに来た５０代女性Ｂさんが打ったボールに当たって倒れた後、すぐに京畿医療院利川病院に運ばれ