『子どもをどう育てるか』という教育方針は、千差万別。それぞれご両親の考えや想いがあるでしょう。でも、だからと言ってあまりに厳しい教育を貫いていると、思わぬ危険が待ち構えていることも……。筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。 みんなで公園に行き遊んでいた 私は5歳の娘がいるワーママ。 その日は、保育園で仲良くなったママ友たちと子どもを連れて、公園で遊んでいました。 友達と楽し