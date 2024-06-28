今月20日に告示された東京都知事選挙。信州大学特任教授の山口真由氏が指摘する、小池百合子都知事（71）と蓮舫氏（56）の“気がかりなポイント”とは。【前後編の前編】＊＊＊【写真を見る】「母親に似てイケメン！」アイドルだった蓮舫氏の息子・村田琳さん（27）小池さんも蓮舫さんも野心家で、東京都を踏み台にしようとする魂胆が透けて見え、都民からすると興ざめしてしまいます。小池さんは希望の党を立ち上げた時に