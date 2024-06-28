【MLB】ホワイトソックス0-4ドジャース（6月26日（日本時間（6月27日））【映像】大谷の先頭打者アーチでチームメイトがおかしくなる6月26日（日本時間（6月27日）に米・イリノイ州シカゴのギャランティード・レート・フィールドで行われたインターリーグ、シカゴ・ホワイトソックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース大谷翔平の先頭打者アーチの直後に、チームメイトたちがベンチで見せたリアクショ