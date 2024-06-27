元TBSアナウンサーの国山ハセン（33）が27日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜午後10時）に出演。フリー転身後、吉本興業入りも視野に入れていたことを明かした。国山は退所後、ベンチャー企業の「PIVOT」に入社したが「事務所に入ろうと思ったことはありました」と打ち明けた。「実際、御社に…」と浜田雅功に投げかけ「タイミング的に番組の区切りがついた時に、加藤浩次さんと番組、ご一緒させていただいていた。その