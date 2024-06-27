脱毛や脂肪吸引などの美容医療をめぐってトラブルの相談が相次いでいることを受けて、厚生労働省美容医療の適切な実施についての検討会を初めて開きました。国民生活センターによりますと、美容医療をめぐる健康被害や契約などに関するトラブルの相談件数は昨年度に6255件と、増加しています。これを受けて、厚労省はきょう、美容医療による被害を防ぐために医師などによる検討会を立ち上げ、美容医療の適切な実施について議論を