『遊戯王デュエルモンスターズGX』万丈目準オリコン

声優の松野太紀さんが右大脳出血で死去 アニメ「遊戯王」公式が追悼

by ライブドアニュース編集部

  • 声優の松野太紀さんが26日、右大脳出血により56歳で死去した
  • これを受け、アニメ「遊戯王」公式Xが万丈目準役の松野さんを追悼
  • 感謝の言葉とともに「心よりご冥福をお祈りいたします」とつづった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 木村拓哉 ドラマ打ち上げで激怒?
  2. 2. YouTuber男女 同居人を虐待か
  3. 3. 声優の松野太紀さんが死去 56歳
  4. 4. 安藤美姫 16歳教え子とデートか
  5. 5. 松本の「馬乗り写真」に新事実
  6. 6. 逮捕の保育士 美人で有名だった
  7. 7. 「PayPay不倫」報告が相次ぐ
  8. 8. TVではNG? 上戸彩の親友の名前
  9. 9. 水10最終回 開始5分でネット呆然
  10. 10. 韓国来ないで 現地が危険な理由
  1. 11. おかもとまりさん 宗教団体設立
  2. 12. 安藤美姫の報道「対応を審議中」
  3. 13. エアコン節電方法 約6割が誤解か
  4. 14. 小池氏 複数回「窃盗」の過去か
  5. 15. ハードオフも不正か 店長は逃走
  6. 16. ミキティはどんな妻? 義母が激白
  7. 17. GACKTの「食生活」疑問の声多数
  8. 18. 安藤美姫が「意味深投稿」心配も
  9. 19. 桐谷さん「正直すぎる」投稿話題
  10. 20. 那須2遺体 夫婦の長女を逮捕
  1. 1. YouTuber男女 同居人を虐待か
  2. 2. エアコン節電方法 約6割が誤解か
  3. 3. 小池氏 複数回「窃盗」の過去か
  4. 4. 逮捕の保育士 美人で有名だった
  5. 5. ミキティはどんな妻? 義母が激白
  6. 6. 「110番して」警察官が通行人に
  7. 7. 那須2遺体 夫婦の長女を逮捕
  8. 8. 「世界が推す男」に愛されたい！！ 世…
  9. 9. 靖国放尿男 中国でバッシングか
  10. 10. 週末から10年に一度レベルの暑さ
  1. 11. 那須遺体 逮捕の長女は連れ子か
  2. 12. 120歳が限界 不老不死が無理な訳
  3. 13. けんか仲裁で重体 邦人が脳死か
  4. 14. ダンプ2台に頭を挟まれ男性死亡
  5. 15. 女性死亡 青森のキャンプ場閉鎖
  6. 16. 富士登山のプロクライマーが病死
  7. 17. ニコ動攻撃 露系ハッカーが声明
  8. 18. 女が警察を刺す?「有名人」か
  9. 19. 新宿駅で警官刺傷か 女を逮捕へ
  10. 20. 鈴は無効? クマに「最悪の変化」
  1. 1. 畳屋ラッパー、家業継いだワケ
  2. 2. 河野太郎氏 秋総裁選に立候補へ
  3. 3. 出産費の保険適用を検討 課題は
  4. 4. 母に仕送り30年 死後に驚愕事実
  5. 5. 歩行者「先どうぞ」進むと違反?
  6. 6. 職場で公開処刑 医師の爆笑体験
  7. 7. 「出生率0.99%」に危機感 東京都
  8. 8. スーパーで米値上がり 2千円迫る
  9. 9. 天皇皇后両陛下 高すぎる語学力
  10. 10. 日本一怖い宿経営 兄に不幸連続
  1. 11. 自民党総裁選挙、焦点は「麻生派の動向…
  2. 12. サービス停止 KADOKAWA社長謝罪
  3. 13. ごめんね…80代の母残し家出た娘
  4. 14. 愛子さま効果? 転職希望が急増か
  5. 15. 急速な円安、深刻な懸念＝「行き過ぎに…
  6. 16. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  7. 17. 菅氏 首相は責任取るべきだった
  8. 18. 韓国海洋調査に３回目抗議＝外務省
  9. 19. 情報提供5000件超 手がかりなし
  10. 20. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  1. 1. パリ五輪 日本はエアコン持参か
  2. 2. 湖に犬…釣り人らが38匹救出 米
  3. 3. ロボ公務員が停止 自ら投身か
  4. 4. 勝手に性別適合手術し結婚迫る
  5. 5. 「ウジチキン」問題に店主が訴え
  6. 6. KARAはおばさんの集合 発言物議
  7. 7. 韓流は衰退している 発言に激怒
  8. 8. 作業で腕切断 路上放置され死亡
  9. 9. 世界でIQが最も高い国 1位は日本
  10. 10. ジムで運動中 窓から転落し死亡
  1. 11. 娘の左手壊死疑うも…思わぬ展開
  2. 12. 近衛兵の馬に超接近 女性の結末
  3. 13. 8歳女児殺害 中国10歳に死刑の声
  4. 14. ロシア軍 負傷した同僚を即射殺
  5. 15. プーチン氏が北に贈った車に衝撃
  6. 16. ホームレス男性に580万円集まる
  7. 17. 朗報 英から届いたはげ治療研究
  8. 18. ゲームで恨み米1400km移動 暴行
  9. 19. 韓国工場火災 事前に消防が警告
  10. 20. 中国で邦人襲撃 4月にも近い所で
  1. 1. ハードオフも不正か 店長は逃走
  2. 2. ラーメン二郎店主の苦言 論争に
  3. 3. 日本経済をダメにした「戦犯」
  4. 4. 小学校の校長 給料はどのくらい?
  5. 5. エナドリ 1日1リットル飲み異変
  6. 6. 【NISA】株初心者にオススメの証券会…
  7. 7. 「まじめな人」ほどゴミ屋敷に?
  8. 8. 東京チカラめし即決買収で大成功
  9. 9. Fラン大 難関企業から内定得る策
  10. 10. 改造費200万 車に目覚めた理由
  1. 11. リゲインもほぼ消滅 衰退の背景
  2. 12. 老後資金問題が4000万円に増額?
  3. 13. 丸亀製麺 業界ぶっちぎり1位の訳
  4. 14. ブックオフ 明日から休業の店も
  5. 15. 「億り人」になる4つの方法
  6. 16. 同じ間取りの隣室より高い なぜ?
  7. 17. 宅地を90%OFFで販売 移住に期待
  8. 18. 「怠けられる人」が成功する理由
  9. 19. カプセルホテル コロナ後の変貌
  10. 20. 「フィルムカメラ」若者に人気
  1. 1. Google新製品発表 8月に開催
  2. 2. 2万円でお釣りが来るシャオミのお手軽…
  3. 3. AirPodsに盗聴の可能性 修正発表
  4. 4. Amazon Music Unlimitedがお得に
  5. 5. JavaScriptライブラリ「Polyfill.io」…
  6. 6. 【ライブドアショッピング】6/27の注目…
  7. 7. Pixel9発表か Googleイベ開催へ
  8. 8. 楽天モバイルがプレスカンファレンスを…
  9. 9. WindowsのMSCファイルに任意のJavaScri…
  10. 10. 「ゴジラ博」8月に日比谷で開催
  1. 11. ぐちゃぐちゃな配線の救世主。6台同時…
  2. 12. [Report Now!]NHK技研公開2018〜NHK技…
  3. 13. au新料金プラン発表 加入条件は?
  4. 14. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場…
  5. 15. このサイズとポート構成はおかしい。An…
  6. 16. 「OPPO Reno11 A」27日発売、価格・販…
  7. 17. NHK「魔改造の夜」“ワニちゃん水鉄砲…
  8. 18. Ankerの超定番スピーカー「Soundcore 2…
  9. 19. CMF by Nothing、ラウンド型でクラウン…
  10. 20. Figmaが生成AIを使った支援ツール「Fig…
  1. 1. 安藤美姫の報道「対応を審議中」
  2. 2. 大谷翔平、25号HRでリーグ独走
  3. 3. ヤク畠山コーチ退団 借金問題か
  4. 4. 大谷が一塁に逆走 原因が判明
  5. 5. 森保Jが死の組に ネットは騒然
  6. 6. 大谷のHR球捕った17歳が大絶叫
  7. 7. 米のリベロを完全破壊した日本人
  8. 8. ジャッジ メジャー最速30号到達
  9. 9. 大谷25号HR 味方の呆れ顔に反響
  10. 10. マジ三笘 20歳が衝撃の60m独走弾
  1. 11. クリロナ激怒 途中交代後の愚行
  2. 12. 投球直後にマウンド上で嘔吐 米
  3. 13. 元エースチア 台湾で異例バズリ
  4. 14. 五輪男バレ 日本ファン動揺の訳
  5. 15. W杯最終予選 森保Jは豪州と同組
  6. 16. 八村塁 日本代表復帰にSNS騒然
  7. 17. メイウェザー戦の価格 批判も
  8. 18. 大谷 本塁打競争の出場を保留
  9. 19. BESTリベロ 日本選手の反応話題
  10. 20. 坂本勇人「一塁手で一軍復帰」も
  1. 1. 木村拓哉 ドラマ打ち上げで激怒?
  2. 2. 声優の松野太紀さんが死去 56歳
  3. 3. 安藤美姫 16歳教え子とデートか
  4. 4. 松本の「馬乗り写真」に新事実
  5. 5. TVではNG? 上戸彩の親友の名前
  6. 6. 水10最終回 開始5分でネット呆然
  7. 7. おかもとまりさん 宗教団体設立
  8. 8. 安藤美姫が「意味深投稿」心配も
  9. 9. GACKTの「食生活」疑問の声多数
  10. 10. 桐谷さん「正直すぎる」投稿話題
  1. 11. 上戸彩を叱りつけた大御所女優
  2. 12. 確執も? 田原俊彦が武田へ本音
  3. 13. 元かまいたちマネ 豪移住で激変
  4. 14. もう中がDに激怒 共演者ドン引き
  5. 15. 逮捕の保育士 美人で有名だった
  6. 16. アッコ 発言が「擁護」だと波紋
  7. 17. 谷原章介 フジ&大谷の関係に言及
  8. 18. 芸人「ジョンソン」終了に本音
  9. 19. 「すとぷり」SNSの荒らしに声明
  10. 20. 佳子さまら結婚できぬ? 首相失態
  1. 1. 川辺で悲鳴のSOS 息子の姿見えず
  2. 2. 娘が捨てていたもの見て父激怒
  3. 3. 探してた服…ママ友の格好にゾッ
  4. 4. 安藤和津 貧乏青年とスピード婚
  5. 5. 説教するも…息子の言葉に母あ然
  6. 6. 義母急死 葬式後に非常識な要求
  7. 7. 歯がエイリアン 彼の言葉に絶望
  8. 8. もっと親密になれるかも&#9825;彼女と…
  9. 9. 整形アイドル轟ちゃん、“企業案件の裏…
  10. 10. 週7頼りたい3COINSの商品値下げ
  1. 11. 小学生から「セクハラ」女性悩み
  2. 12. 高級化粧品に違和感…思わぬ犯人
  3. 13. 閉経はいつ?「正解」の答え方
  4. 14. 春ドラマ「ダントツNo.1」の俳優
  5. 15. 計300万円 妻の借金に夫青ざめる
  6. 16. ワークマンとUNIQLO「白T」比較
  7. 17. 家建てるお金を 息子の妻の要求
  8. 18. 何故これがセリアに…？！100円なのが…
  9. 19. 見つけたら即チェックして！【キャンメ…
  10. 20. 混む電車で新聞 男性に少年一言
x