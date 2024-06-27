暑い日が続いたと思えば、雨になり急に気温が下がるなど、ここ最近、天気の変化が激しくなっています。気象の変化によって起こるという「気象病」。その症状や対策を取材しました。【写真を見る】梅雨の体調不良「気象病」かも、頭痛・めまい・肩こり・倦怠感など…対策は？【Nスタ解説】梅雨の体調不良“気象病”かも頭痛・めまいなど対策は？熊崎風斗キャスター：“気象病”について、愛知医科大学病院の佐藤純医師に聞きまし