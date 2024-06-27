ブラジルのサンパウロ州に住み、2人の娘を育てるシングルファーザーが今月、難病のため重度の奇形を持つ長女についてブラジルのネットメディア『Crescer』に語った。男性は長女の誕生後、医師に「余命9時間」と言われたそうだが、女児は家族らの温かい愛に包まれて7歳の誕生日を迎えている。【この記事の他の写真を見る】サンパウロ州ピラスヌンガ出身のマルコス・ベッカーさん（Marcos Becker、40）は、タリタちゃん（Thalita、7