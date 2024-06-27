「あの後ろ姿、絶対に愛娘でしょ」──わずか14秒のティザー動画が、業界内でにわかに話題になり始めている。歌手の工藤静香（54才）が6月24日、公式YouTubeに新アルバムから先行配信された『霙（みぞれ）』のミュージックビデオのティザー映像（予告映像）を公開。同曲のイントロとともに、砂浜、教会、キャンドル、ベンチブランコ、ピアノが順に映し出されて、最後はトンネルの先で海原を前に立ち尽くす“若い女性”の後ろ姿で締