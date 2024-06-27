3年前に熊本市南区城南町で元町議の男性が殺害された事件に大きな進展がありました。別の詐欺事件で逮捕された男2人が事件に関わった疑いが強まったとして、警察が強盗殺人などの疑いで近く逮捕する方針を固めたことがわかりました。この事件は2021年5月24日、熊本市南区城南町の住宅で元町議会議員の中村尊徳さん（当時74）が窒息死しているのが見つかったものです。中村さんは寝室で手足をひもで縛られ口と鼻を粘着テープで塞が
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