航空機に燃料を補給する作業＝27日午後、成田空港成田国際空港会社（NAA）の田村明比古社長は27日の定例記者会見で、中国を中心とする海外の航空6社が燃料不足を理由に、予定していた旅客機の増便や新規就航を1週間当たりで計57便見合わせていると明らかにした。「石油元売りや商社などに、燃料輸入を積極的に働きかけたい」と述べ、燃料の確保に協力していく考えを示した。NAAは6社を明らかにしていない。田村社長は「インバ