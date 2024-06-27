7月から新紙幣が発行されるのを前に、金融機関の職員をかたり、「新しい紙幣と交換します」などとウソを言って、現金をだまし取る手口の詐欺被害の相談が複数件寄せられているとして、警視庁が注意を呼びかけています。警視庁が注意を呼びかけたのは、新しい紙幣が7月3日に発行されるのに伴い「新しい紙幣と交換します」などと言って現金をだまし取る手口の詐欺です。いわゆる“アポ電”の手口で、金融機関の職員をかたる人物が「7