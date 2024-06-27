陸上・日本選手権第1日（2024年6月27日新潟・デンカビッグスワンスタジアム）パリ五輪の代表選考会を兼ねて開幕し、女子1500メートルで日本選手権初出場となったドルーリー朱瑛里（しぇり、16＝岡山・津山高2年）が、28日の決勝に駒を進めた。予選1組に登場した16歳。今年1月の都道府県対抗女子駅伝後には（今年は）実業団の選手と走れるレベルになれるよう頑張りたい」と話していた。予選は2組行われ、各組6位以内が