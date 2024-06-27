ニッスイの「自然解凍でおいしい！6種の和惣菜」ニッスイは27日、総菜や野菜などの家庭用冷凍食品37品を9月1日納品分から値上げすると発表した。「自然解凍でおいしい！6種の和惣菜」や「塩あじえだ豆360g」などの出荷価格を約2〜11％上げる。業務用の冷凍食品202品も10月1日納品分から約2〜17％値上げする。