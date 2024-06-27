バスケットボールのＵ―１８女子アジアカップ中国・深圳）で大活躍の中国代表・張子宇（チャン・ツーユウ）の本当の身長が中国で話題となっている。２２０センチの長身を武器した異次元のプレーで世界中で注目を集めている張。１次リーグ２連勝で迎えた２６日の第３戦・日本戦では４４得点をマーク。９７―８１での勝利に貢献した。中国でも張に熱視線が向けられている中、議論を呼んでいるのが本当の身長。国際バス